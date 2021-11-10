Белгород, 10 ноября 2021, 14:58 — REGNUM Отреставрированный памятник Владимиру Ленину планируют открыть в 2022 году в Белгороде. Сроки возвращения скульптуры сдвинули на четыре месяца из-за разработки концепции центрального парка города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.
Сбор средств на восстановление памятника вёлся на краудфандинговой площадке, поддержкой которой занимается региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера». Компания в мае 2021 года заключила договор с подрядчиком, по плану ремонтные работы должны были завершиться в ноябре 2021 года.
Народный сбор средств на восстановление памятника был открыт в октябре 2020 года после многочисленных жалоб жителей из-за демонтажа монумента.
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