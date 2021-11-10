Белгород, 10 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Отреставрированный памятник Владимиру Ленину планируют открыть в 2022 году в Белгороде. Сроки возвращения скульптуры сдвинули на четыре месяца из-за разработки концепции центрального парка города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

macjasek Памятник Ленину

Сбор средств на восстановление памятника вёлся на краудфандинговой площадке, поддержкой которой занимается региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера». Компания в мае 2021 года заключила договор с подрядчиком, по плану ремонтные работы должны были завершиться в ноябре 2021 года.

«В связи с тем, что велась разработка концепции центрального парка, администрация города к этому сроку не смогла определить место для установки монумента. А это — необходимое условие договора, поскольку без определения точного места невозможно обустроить постамент. Поэтому сейчас мы заключили дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ. Планируем открыть памятник ко дню рождения Ленина в 2022 году. Со своей стороны мы выполнили все обязательства, дело только — за решением городских властей», — пояснила руководитель БРОО «Центр социальных инициатив «Вера» Лениза Умеркина.

Народный сбор средств на восстановление памятника был открыт в октябре 2020 года после многочисленных жалоб жителей из-за демонтажа монумента.