Москва, 10 ноября 2021, 14:55 — REGNUM Субъекты хозяйствования Белоруссии и России должны находиться в равных условиях, экономики двух стран не должны конкурировать, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Он добавил, что «экономики двух стран не должны конкурировать, а, наоборот, дополнять друг друга».
Как сообщало ИА REGNUM, коллегии МИД России и МИД Белоруссии 10 ноября рассмотрят новую программу согласованных действий в области внешней политики на 2022−2023 годы.
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