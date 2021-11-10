Москва, , 14:55 — REGNUM Субъекты хозяйствования Белоруссии и России должны находиться в равных условиях, экономики двух стран не должны конкурировать, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Владимир Макей Mfa.gov.by

«Основная цель всех подписанных документов на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября — поднять уровень экономического развития двух государств на более высокое качество, главное, обеспечить равные условия для субъектов хозяйствования, сблизить макроэкономические политики государств», — сказал Макей по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

Он добавил, что «экономики двух стран не должны конкурировать, а, наоборот, дополнять друг друга».

«Нам кажется, эти 28 союзных программ как раз и работают в этом направлении», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, коллегии МИД России и МИД Белоруссии 10 ноября рассмотрят новую программу согласованных действий в области внешней политики на 2022−2023 годы.

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