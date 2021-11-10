Рим, , 15:04 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас передал пожертвование в размере 100 000 евро для Гаити от имени правительства страны заместителю директора Всемирной продовольственной программы ООН Амиру Махмуду Абдулле на встрече в Риме 9 ноября. Об этом министр написал на странице в соцсети Twitter.

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Пожертвование «поможет удовлетворить гуманитарные потребности Гаити после разрушительного землетрясения и урагана», — сказал Дендиас.

Этим символическим шагом Греция сегодня выражает солидарность со страдающим гаитянским народом и не забывает, что Гаити была первой страной в мире, признавшей независимость Греции в 1822 году, отметил министр.