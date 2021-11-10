Москва, 10 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Взаимная торговля стран ЕАЭС вырастет к 2030 году на 24% в сравнении с уровнем 2019 года. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.

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«Взаимная торговля в 2030 году вырастет к уровню 2019 года на 24%, внешняя торговля увеличится на 15%», — заявила Малкина.

По её словам, наращивание внешней торговли союза обусловлено ожидаемым ростом экспорта на 42%, в связи с чем прогнозируется положительное сальдо внешней торговли.