Роквилл, США, , 14:54 — REGNUM Компания Bethesda Softworks уже придумала идею для сценария Fallout 5. Об этом 10 ноября пишет издание Eurogamer.

Fallout Bethesda Game Studios

Как сообщает глава компании Тодд Говард, у Bethesda есть «одностраничник» с идеями для Fallout 5. Однако разработчики не будут приступать к полноценной работе над проектом, так сейчас они трудятся над Starfield и TES VI.

Напомним, что последней игрой из франшизы Fallout является массовая многопользовательская ролевая игра Fallout 76. Она получила смешанные отзывы от геймеров и критиков на релизе.

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