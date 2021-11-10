Степанакерт, , 14:53 — REGNUM Руководство Азербайджана намеренно создаёт напряженную обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом, как передаёт 10 ноября агентство «Новости Армении», заявил журналистам министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (с) Минобороны России

Он прокомментировал стрельбу 8 ноября по карабахским жителям возле Шуши. Глава МИД заявил, что по ним стрелял азербайджанец. Бабаян назвал это «настоящим терактом».

«Это — проявление ненависти к армянскому народу, это — государственная политика, своего рода нацизм, — сказал министр. — Они хотят, чтобы не было армянского Арцаха, чтобы Россия ушла отсюда. А как это сделать, если не подобными действиями?».

Напомним, ранее в Нагорном Карабахе сообщили, что под Шуши были ранены четыре человека, которые ремонтировали водопровод. Один из них скончался от ран. МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в провокации, заявив, что раненые вышли в опасный район без сопровождения миротворцев в день, когда в Шуши был режим повышенной безопасности в связи приездом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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