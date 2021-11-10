Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена исключить уран из списка критически важных ресурсов вопреки решению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает 9 ноября Белый дом.

Соответствующий список был составлен в 2018 году с тем, чтобы сократить зависимость США от поставок важных ресурсов из других стран, а также чтобы подтолкнуть внутреннюю добычу. Тем не менее в новом проекте списка уран не будет считаться критически важным минералом. В администрации отметили, что минерал не может быть включен в список из-за принятого в 2020 году закона, который исключил «топливные минералы» из определения критически важных минералов. Когда администрация Трампа опубликовала свой список, она отметила, что уран также имеет «нетопливное» применение.

Внесение урана в список полезных ископаемых было лишь одним из нескольких шагов администрации Трампа, направленных на поддержку урановой промышленности. В прошлом году он выдвинул ядерный план по увеличению добычи урана, включая создание резерва для закупки урана у американских производителей.

Впоследствии администрация Байдена предприняла шаги по созданию такого резерва. Помимо исключения урана, в новый проект списка добавлен ряд критических минералов, в том числе никель и цинк, которые можно использовать для производства электромобилей.