Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Бенедикт Камбербэтч признался, что нервничает, когда заходит разговор о том, сможет ли сиквел «Доктора Стрэнджа» повторить успех оригинальной картины. Интервью с актёром было опубликовано 10 ноября в журнале Esquire.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

«Совершенно верно, — сказал Камбербэтч, когда ему задали соответствующий вопрос, — у меня есть «страх второго альбома» с этим (фильмом — ИА REGNUM), как и должно быть, потому что первый имел такой бурный успех». Актёр добавил, что нет особых проблем с тем, чтобы получить успех при низких ожиданиях, но сложно сделать это тогда, когда они высоки.

Напомним, фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» снимает режиссёр Сэм Рэйми. В картине кроме Бенедикта Камбербетча снимутся Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Бенедикт Вонг (Вонг), Рэйчел Макадамс (Кристина Палмер) и Чиветел Эджиофор (Карл Мордо).