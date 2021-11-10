Сан-Хосе, 10 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Первый вице-президент Коста-Рики Эпси Кэмпбелл начнет 10 ноября десятидневное рабочее турне в Панаму, Уругвай и Аргентину с целью продвижения расширения прав и возможностей женщин и прав выходцев из Африки. Об этом пишет Prensa Latina.

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В Панаме, первой остановке своего рабочего тура, Кэмпбелл примет участие в конференции SALMA-2021, встрече высокого уровня между представителями правительств, научных кругов и гражданского общества из Европы, Африки и Латинской Америки, чтобы обсудить, как улучшить представительство женщин на ответственных должностях высокого уровня.

Объявляя об этой рабочей поездке, пресс-служба президента Коста-Рики подчёркивает, что своим участием в конференции SALMA-2021 правительство Коста-Рики стремится сформулировать усилия по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в стране и регионе в соответствии с Целями устойчивого развития.

Из Панамы первый вице-президент отправится в Уругвай, где примет участие во встрече парламентариев африканского происхождения стран Латинской Америки и Карибского бассейна, организованной Палатой сенаторов Уругвая с целью формулирования региональных усилий по содействию реализации прав этой группы населения.

В сообщении также говорится, что во время пребывания в Монтевидео Кэмпбелл будет принята президентом Уругвая Луисом Лакалье и вице-президентом этой страны Беатрис Аргимон.

По ее словам, она обсудит с лидерами Уругвая проблемы, стоящие перед регионом в связи с проведением Международного десятилетия лиц африканского происхождения, и то, как ускорить действия по реализации прав этих групп населения в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Наконец, затем первый вице-президент отправится в Буэнос-Айрес, где выступит на парламентской встрече с лидерами афроаргентинцев и выходцев из Африки, организованной Палатой депутатов страны, целью которой является выработка действий по реализации прав этой группы населения со стороны парламентов.

Президентский дом утверждает, что рабочая поездка в Уругвай и Аргентину является продолжением договоренностей, достигнутых в ходе форумов парламентариев по случаю празднования Международного дня лиц африканского происхождения, который впервые в мире отмечался в Коста-Рике 2 сентября 2020 года.