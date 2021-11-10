Саратов, 10 ноября 2021, 15:22 — REGNUM После сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН. Об этом 10 ноября в эфире ГТРК Саратов заявил исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, полковник внутренней службы Антон Ефаркин.

Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930
Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930

«Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — пояснил Ефаркин и добавил, что предстоит во всем разобраться и сделать соответствующие выводы. Он отметил, что таких фактов быть не должно — это недопустимо, это исключение из правил.

«Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится», — добавил и. о. главы УФСИН по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Сеть попали видеозаписи с издевательствами над заключенными в туберкулезной больнице в Саратовской области. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Начальник саратовской областной тюремной больницы полковник внутренней службы Павел Гаценко был освобождён от должности и уволен из уголовно-исполнительной системы после сообщений о применении насилия к осуждённым. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей и уволены по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.

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