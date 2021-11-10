Сеул, 10 ноября 2021, 14:50 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Фумио Кисиду с переизбранием на пост премьер-министра Японии, сообщает Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, южнокорейский лидер направил представителю Японии поздравительную телеграмму на следующий день после того, как депутаты нижней палаты парламента Японии переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.
В телеграмме Мун Чжэ Ин также призвал премьер-министра Японии совместно работать над улучшением двусторонних отношений и решением глобальных проблем, таких как пандемия коронавируса и изменение климата.
Напомним, что в середине октября Мун Чжэ Ин и Фумио Кисида провели первые телефонные переговоры.
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