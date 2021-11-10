Сеул, , 14:50 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Фумио Кисиду с переизбранием на пост премьер-министра Японии, сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Согласно опубликованным данным, южнокорейский лидер направил представителю Японии поздравительную телеграмму на следующий день после того, как депутаты нижней палаты парламента Японии переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.

В телеграмме Мун Чжэ Ин также призвал премьер-министра Японии совместно работать над улучшением двусторонних отношений и решением глобальных проблем, таких как пандемия коронавируса и изменение климата.

Напомним, что в середине октября Мун Чжэ Ин и Фумио Кисида провели первые телефонные переговоры.

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