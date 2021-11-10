Москва, 10 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день не принято решений о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Индию. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

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«Нет, все поездки своевременно анонсируются», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявлял, что встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина может состояться во второй половине 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действующее приглашение имеется, подготовка к визиту российского лидера в Индию ведётся, но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.