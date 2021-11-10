Манчестер, Великобритания, 10 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Компания Cloud Imperium Games планирует открыть новую большую студию в Манчестере (Великобритания). Об этом 10 ноября сообщает издание Eurogamer.

Геймер

Новый офис откроется в мае 2022 года. По предварительным прогнозам, к 2026 году в нём будут трудиться около 1 000 человек — это сделает Cloud Imperium Games одним из крупнейших разработчиков в Великобритании.

Напомним, что Cloud Imperium Games наиболее известна по разработке видеоигр Star Citizen и Squadron 42. Компания была основана в 2012 году.