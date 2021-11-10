Варшава, , 14:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 10 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 18 550 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 269 человек, у 193 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 143 725 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 78 250. В больницах по состоянию на 10 ноября находятся 11 588 пациентов с COVID-19. Из них 951 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.