Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве арестован задержанный накануне с наркотиками спортсмен из Чечни Салман Жамалдаев. Решение об аресте принял Кунцевский районный суд, пишет ТАСС.

Арест Connor Tarter

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Салману Жамалдаеву в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконные хранение, приобретение либо перевозка наркотических веществ в крупном размере», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмена задержали 9 ноября в аэропорту Внуково перед рейсом в Грозный по подозрению в торговле наркотиками. Салман Джамалдаев боец клуба «Ахмат», бывший чемпион WFCA и ACB в полулегком весе.

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