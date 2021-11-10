Олимпия, Греция, , 15:00 — REGNUM Утверждения правозащитников относительно того, что говорится в международном праве, не соответствуют тому, что на самом деле говорится в международном праве. Об этом заявил министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи в интервью радиостанции «Параполитика FM» 10 ноября.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Человек, который потенциально находится в опасности, не получает глобального права на свободное передвижение, чтобы выбрать страну и место, которые он хочет», — объяснил министр.

Митарахи подчеркнул, что в настоящее время происходит «инструментализация проблемы мигрантов», как в случае у греко-турецкой границы, так и с ситуацией возле границ Белоруссии — Польши, Литвы — Латвии и Северной Африки — Испании.

«Проблема миграции — это не романтическая тема беженцев, как ее, возможно, представляют себе некоторые. В настоящее время это в подавляющем большинстве экономические мигранты, что подтверждается на конкретном примере спасения нами терпящего бедствие судна к югу от Крита, которое Турция отказалась принять обратно, а приняли мы. Две трети беженцев прибыли из безопасных стран, а оставшаяся треть прибыла через безопасные страны, поэтому мы инициировали процесс с посольствами Бангладеш и Пакистана по депортации тех, кто находится в нашей стране незаконно», — сказал министр.

Митарахи подчеркнул, что Греция не хочет быть «воротами» в Европу. Если есть страны ЕС, которые считают, что они должны принять гораздо больше мигрантов, пусть они откроют свои аэропорты и примут столько людей, сколько захотят, и выдадут гуманитарные визы стольким людям, сколько им захочется, отметил министр.