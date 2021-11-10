Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов высказал слова соболезнования родным и близким погибшего 9 ноября при задержании преступников сотрудника ГУ Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова. В Смольном пообещали оказать материальную помощь семье погибшего, у которого остались жена и трое детей, а также способствовать решению жилищной проблемы.

Подполковник полиции Евгений Захаров ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«Близкие, сослуживцы и друзья знали Евгения Захарова как высокого профессионала, надежного товарища, человека мужественного, ответственного, верного присяге», — говорится в тексте соболезнований, распространенных пресс-службой губернатора.

«Правительство Санкт‑Петербурга окажет семье погибшего материальную помощь и содействие в обеспечении решения вопросов по улучшению жилищных условий», — заверили в Смольном.

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Евгений Захаров служил в специальном отряде быстрого реагирования «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Утром 9 ноября во время силовой операции по задержанию телефонных мошенников, обманывающих пожилых петербуржцев, один из преступников решил скрыться и на автомобиле-фургоне сбил и переехал упавшего силовика. Михайлов скончался на месте. Преступник вскоре был задержан, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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