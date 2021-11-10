Москва, 10 ноября 2021, 14:43 — REGNUM Страны ЕАЭС в ближайшие пять лет продолжат наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.
«В целом по союзу прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции», — заявила Малкина.
«В 2025 году по сравнению с базисным 2019 годом прирост валового производства в отрасли в денежном выражении составит 17%, а в 2030 — уже 31%», — указала она.