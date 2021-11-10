Москва, , 14:43 — REGNUM Страны ЕАЭС в ближайшие пять лет продолжат наращивать производство сельскохозяйственной продукции. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.

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«В целом по союзу прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции», — заявила Малкина.

«В 2025 году по сравнению с базисным 2019 годом прирост валового производства в отрасли в денежном выражении составит 17%, а в 2030 — уже 31%», — указала она.