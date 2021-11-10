Варшава, 10 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. 10 ноября в Польше сотрудники Центрального следственного управления полиции и Службы военной контрразведки задержали 16 участников организованной преступной группы, которые подозреваются в торговле оружием и наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Польши.

Арест

В ходе спецоперации, которая прошла на территории Мазовецкого и Люблинского воеводств с участием около 300 сотрудников правоохранительных органов, изъято чуть более 100 единиц огнестрельного оружия и 2 кг наркотиков.

Отмечается, что преступная группа действовала в основном в окрестностях Люблина и Радома с 2020 года. Все 16 человек задержаны.