Москва, , 14:43 — REGNUM Государственная Дума в первом чтении приняла новый закон об общих принципах публичной власти, который логично продолжает принятую поправку Конституции о единстве системы публичной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщиларуководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

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Говоря о важности данного законопроекта, она также пояснила:

«Первое. закон будет четко распределять полномочия между уровнями власти — федеральным, региональным и муниципальным. Второе. Он позволит государственной машине идти в ногу со временем: осуществлять дистанционное взаимодействие органов власти, вести электронный документооборот, проводить онлайн-заседаний. Согласно закону, вся работа регионального уровня власти систематизируется и приводится к единому образцу:

Все руководители регионов теперь называются главами субъектов . Однако, универсализация названий — это лишь видимая часть задачи.

. Однако, универсализация названий — это лишь видимая часть задачи. По новому закону субъекты сами будут устанавливать сколько сроков глава региона может пребывать на своем посту . Если глава хорошо справляется со своей работой, то почему бы не дать ему право избраться на третий и последующие сроки. В тоже время, если глава не справляется со своей работой — закон определяет порядок отстранения от должности. Отстранённый глава не может баллотироваться на аналогичную должность ранее, чем через пять лет.

. Если глава хорошо справляется со своей работой, то почему бы не дать ему право избраться на третий и последующие сроки. В тоже время, если глава не справляется со своей работой — закон определяет порядок отстранения от должности. Отстранённый глава не может баллотироваться на аналогичную должность ранее, чем через пять лет. Четко определяются полномочия главы субъекта , а также принципы формирования регионального правительства. Глава сам формирует правительство и несет ответственность за его работу.

, а также принципы формирования регионального правительства. Глава сам формирует правительство и несет ответственность за его работу. Депутаты региональных парламентов, независимо от того работают они на постоянной основе или на освобожденной, теперь занимают государственные должности. Раньше такой статус имели только те, кто работал на освобожденной основе. С одной стороны, это повышает статус депутата, с другой — накладывает дополнительную ответственность.

независимо от того работают они на постоянной основе или на освобожденной, теперь занимают государственные должности. Раньше такой статус имели только те, кто работал на освобожденной основе. С одной стороны, это повышает статус депутата, с другой — накладывает дополнительную ответственность. Закреплены полномочия в регионах таких органов как Счетная палата, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка. В настоящее время в разных регионах такие структуры имеют разные права».

Дарья Кислицына также отметила, чтоперед принятием в первом чтении законопроект уже обсуждался в регионах. Перед вторым чтением планируется еще раз направить его в регионы, чтобы максимально учесть все предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года. Однако единой позиции в Госдуме по этой инициативе нет. Против законопроекта вступили в КПРФ и СРЗП.

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