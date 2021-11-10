Степанакерт, , 14:41 — REGNUM В российском военном городке возле Степанакерта 10 ноября открыли памятник, посвященный годовщине ввода миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

По данным журналистов, в церемонии открытия участвовали замкомандующего войсками ЮВО МО РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Геннадий Анашкин. Бронзовый монумент изображает миротворца, который обнимает девочку, дарящую ему букет цветов.

Сообщается, что у бойца на монументе есть реальный прототип, участник миротворческой миссии. Также во время церемонии была заложена капсула времени.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы.

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