Москва, , 15:03 — REGNUM Американский сервис Netflix работает над созданием российского сериала «Петля». Об этом 10 ноября сообщает телеграм-канал Mash.

Netflix (сс) Stock Catalog

По данным телеграм-канала, режиссёром проекта выступит Эдуард Оганесян («Чики»), а главную роль в проекте исполнит Андрей Петров. Другие подробности шоу пока не раскрывают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Netflix начал работу над российским сериалом «Анна К.» по роману писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

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