Уфа, 10 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с КамАЗом на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Пресс-служба ДПЧС РО ДТП

Сообщается, что днем 10 ноября в Чишминском районе на 21 км автотрассы Арсланово — Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись автомобили ВАЗ-2121 и КамАЗ.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2121 получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на федеральных автотрассах в Башкирии установят дополнительные камеры.