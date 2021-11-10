Ирвайн, США, 10 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Компания Activision Blizzard начала выпускать онлайн-комикс Overwatch: New Blood о похождениях одного из героев Overwatch. Об этом 10 ноября пишет PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Комикс в пяти частях расскажет историю Джесси Маккри — персонажа класса «атака» из Overwatch. Отмечается, что этот сюжет был придуман специально для того, чтобы оправдать смену имени героя.

Напомним, что Blizzard сменила имя Джесси Маккри на Коул Кэссиди из-за скандалов внутри компании. Дело в том, что разработчик по имени Джесси Маккри был неоднократно обвинён в харассменте и домогательствах на рабочем месте.