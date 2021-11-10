Таллин, 10 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) продолжает оставаться самой популярной политической силой страны. Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 13 октября по 8 ноября.

ИА REGNUM Эстония

Популярность EKRE составляет 24,5%, увеличившись на 0,7% по сравнению с прошлой неделей. Популярность прежнего многолетнего лидера рейтинга, возглавляющей правительство Реформистской партии, напротив, сократилась на неделю — на 1,2% до 22%. Это самый низкий уровень поддержки реформистов с начала 2019 года, когда Norstat начала проводить свои опросы.

На третьем месте остается входящая в кабинет министров Центристская партия с рейтингом 20,4%, а на четвертом — партия «Эстония 200», которую поддерживают 13,8% респондентов. За неделю популярность центристов выросла на 0,1%, а рейтинг «Эстонии 200» увеличился на 0,2%.

За партию социал-демократов сейчас готовы голосовать 8,3% избирателей, а за партию «Отечество» (Isamaa) — 8,2%. Рейтинг «отечественников» за неделю увеличился на 0,3%, впервые с августа 2019 года превысив отметку в 8%. Популярность соцдемов за неделю выросла на 0,2%.

«Зеленых Эстонии» поддерживают 1,7% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.

Совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 42,4%, что является самым низким уровнем с момента формирования нынешнего правительства, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 41%.