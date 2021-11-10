Джакарта, 10 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Организация «Гринпис» в Индонезии готова к открытым дебатам с министерством окружающей среды и лесного хозяйства относительно данных и анализа обезлесения в стране, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Ранее министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии обратилось к организации, занимающейся экологическими проблемами, с просьбой открыть базу данных, касающуюся обезлесения в стране.

«Гринпис» готов предоставить данные, запрошенные министерством окружающей среды и лесного хозяйства, чтобы доказать, что темпы вырубки лесов из-за лесных и наземных пожаров в Индонезии, как правило, происходят из-за природных факторов, а не политики правительства.

«Мы готовы сесть за стол переговоров с министерством окружающей среды и лесного хозяйства, чтобы объяснить и как можно шире рассказать о вырубке лесов в Индонезии», — говорится в заявлении «Гринпис» Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии надеется, что во избежание взаимных претензий будет создан совместный реестр индонезийского и малазийского культурного наследия.

Подробнее в материале:Индонезия и Малайзия создадут совместный реестр культурного наследия