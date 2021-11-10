Афины , 10 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас официально объявил 10 ноября о значительном увеличении мер поддержки домашних хозяйств и предприятий в условиях резкого роста цен на электроэнергию.

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«Послание правительства заключается в том, что мы будем продолжать поддерживать общество, чтобы ни одно домашнее хозяйство не осталось незащищенным от энергетического кризиса, бушующего в Европе», — сказал Скрекас.

Меры, объявленные министром, заключаются в следующем:

Для домашних хозяйств и предприятий, использующих сеть низкого напряжения, в ноябре и декабре будет предоставляться субсидия в размере 39 евро в месяц, по сравнению с 9,0 евро в сентябре и 18 евро в октябре, при потреблении до 300 кВт*ч в месяц. Для домохозяйств, имеющих право на социальный жилищный тариф, субсидия составит 45 евро в месяц с 24 октября.

Для потребителей природного газа, в дополнение к увеличению суммы, выделяемой на льготы по отоплению (до 170 миллионов евро с 80 миллионов евро), и скидке в размере 15% для внутреннего потребления, будет приостановлена плата за пользование сетью на ноябрь и декабрь. Для домохозяйств, потребляющих 2 МВтч в месяц, это снижение составит 20−40 евро в месяц, а плата за пользование сетью будет взиматься с 2022 года, когда цены на природный газ упадут.

Для промышленного использования и другой деятельности с использованием сети среднего напряжения плата за коммунальные услуги будет приостановлена на пять месяцев (с ноября по март), что повысит ликвидность предприятий на 63 миллиона евро.