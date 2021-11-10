Кострома, 10 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Наталья Диева Роспотребнадзор

Он пояснил, что индекс распространения коронавирусной инфекции Rt на данный момент равняется единице. Это значит, что количество заразившихся COVID-19 в первые 4 дня отчётного периода с 3 по 8 ноября (824 человека) было идентично числу инфицированных в последующие 4 дня (823 человека).

«Индекс Rt сейчас равняется 1, это говорит о стабилизации ситуации. Но говорить о выходе на плато пока рано. О снятии ограничений в связи с этими обстоятельствами речи пока также не идёт» , — сказал врач.

Напомним, рост заболеваемости в области начался с середины октября 2021 года. В ноябре суточное число случаев инфекции превысило 200. Максимальное значение за всю историю пандемии — 208 случаев медики зафиксировали 8 ноября.

В регионе действует ряд ограничений. В костромские гостиницы заселяют людей, имеющих QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты, возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров старше 60 лет. Часть сотрудников предприятий переведены на удалённый режим работы. В культурные, спортивные организации, парикмахерские, непродовольственные магазины и крупные торговые центры пускают только с QR-кодами. Нахождение детей в ТЦ без сопровождения взрослых запрещено.