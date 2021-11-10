Стокгольм, 10 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. С 14:30 (по Москве) 10 ноября Стефан Лёвен начал возглавлять переходное правительство Швеции. Это произошло после того, как он встретился с тальманом Андреасом Норленом и официально в присутствии журналистов вручил ему прошение о своей отставке. Об этом сообщил телеканал SVT.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

Стефан Лёвен будет стоять во главе переходного правительства до тех пор, пока риксдаг не изберет нового премьер-министра.

На момент публикации данной новости кандидатура преемницы Стефана Лёвена набирает 147 голосов. Недостающие 28 голосов, как ожидается, ей обеспечат «Левые». Однако соглашения с ними еще не достигнуто и переговоры продолжаются, поэтому официальных заявлений ни руководство партии, ни ее лидер Нуши Дадгостар пока не делали.

Напомним, что Стефан Лёвен был премьер-министром Швеции с 2014 года.