Пекин, , 14:32 — REGNUM В мире продано уже более 6 млн копий онлайн-игры в жанре «королевской битвы» Naraka: Bladepoint. Об этом 10 ноября на своей twitter-странице сообщил известный аналитик Даниэль Ахмад.

NARAKA BLADEPOINT Store.steampowered.com

Он обратил внимание, что запущенная в августе 2021 года игра китайских компаний 24 Entertainment и NetEase стала популярной как в Китае, так и во всём мире. Отметим, что Naraka: Bladepoint стала одной из первых игр на основе «движка» Unity, которая получила поддержку технологии DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia).

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1458261103000137728

Напомним, в сентябре 2021 года студия 24 Entertainment объявила, что добавила в Naraka: Bladepoint систему репутации, которая «наказывает» игроков, покидающих матчи раньше времени. Полноценный релиз игры состоялся 11 августа 2021-го.

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