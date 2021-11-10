Таллин, , 14:30 — REGNUM Многие россияне использовали для отдыха в Эстонии нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, которую в России ввели как меру для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV+.

Турист Simon

Отмечается, что первая неделя ноября 2021 года выдалась удачной для лечебных спа-центров Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) благодаря именно туристам из России.

«Люди устали и хотят выехать из страны. И то, что сейчас в Эстонии можно принимать клиентов, прошедших курс вакцинации «Спутником», положительно. Люди, которые осмелились рискнуть, так как пересечение границы — всегда риск, попали к нам», — рассказала исполнительный директор лечебного спа-центра Narva-Jоesuu Карина Кюппас.

Впрочем, цифры количества отдыхающих пока не идут ни в какое сравнение с показателями «доковидного» периода: спа-центр Narva-Jоesuu посетили всего 125 российских туристов. В Toila Spa, где обычно отдыхали в среднем 60−70 российских туристов в день, их было на этот раз в два раза меньше.

«Препятствием, скорее, является не эстонская, а российская граница, поскольку из России людей выпускают только с целью лечения. Поскольку мы являемся лечебным спа, то можем предложить лечебные услуги», — отметила руководитель отдела продаж гостиницы Toila Spa Аннели Пыдра.

Следующую волну российских туристов в лечебных спа-центры Ида-Вирумаа ожидают в новогодние праздники, но все зависит от ограничений, которые будут действовать в Эстонии в это время.