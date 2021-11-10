Улаганский район, Алтай, 10 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай во Всероссийской переписи населения приняли участие около 80% населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Перепись населения

«Наиболее активно в переписи участвуют жители Онгудайского, Улаганского, Усть-Канского и Чойского районов, доля переписанного населения в данных районах уже превысила 95%», — добавили в правительстве.

Добавим, перепись продлится до 14 ноября, а предварительные результаты будут опубликованы в апреле 2022. Окончательные официальные итоги станут известный до конца 2022 года.

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