Москва, 10 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Матч группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и итальянским «Наполи» пройдёт при заполняемости трибун в 30%. Об этом 10 ноября сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

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«Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями», — сказал Зеленов.

Он отметил, что трибуны можно заполнить на 30%. На стадион будут пускать при наличии QR-кодов у вакцинированных или переболевших коронавирусом.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября на «Открытие Банк Арене» в Москве.