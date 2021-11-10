10 ноября 2021 | Время чтения 14 мин

Олег Айрапетов, , 18:46 — REGNUM Власть в Киеве вскоре после Февральской революции захватила Центральная Рада. Её возглавлял проф. М. С. Грушевский, исполнительным органом стал Генеральный секретариат во главе с писателем В. К. Винниченко. Грушевский был автором концепции «Украины-Руси», с 1894 года он преподвал в университете в Лемберге (совр. Львов). Профессор был убежденным сторонником широкой децентрализации управления государством и организации самоуправления, которое в конечном итоге должно будет привести к полной самостоятельности и независимости национальных территорий. На Российскую империю задолго до революции 1917 года Грушевский смотрел скептически:

Здание, в котором размещалась Украинская Центральная рада

«Государство «созидалось» и «умножалось» для государства, точнее — для правившей им бюрократической орды, но чувствовала ли себя какая-нибудь из входивших в его состав народностей и провинций, «княжений и царств» удовлетворенной принадлежностью к этому государству, — я не знаю». Впрочем, он считал, что пребывание Украины в составе России состояло из одних ограничений и преследований, и приходил к выводу: «И такие грехи безнаказанно не проходят!».

В 1907 году Грушевский провозглашал, что единое государство могут спасти только широкая областная автономия и гарантии «национальных прав всех народностей на их территориях». В Первом универсале Рады от 10 июня 1917 г. Украина объявлялась свободной, но не отделялась от России. Границы Украины не определялись. 7 (20) ноября 1917 года был издан Третий универсал. Рада объявила себя единственной властью на Украине. Он включал в неё «земли, населенные в основном украинцами: Киевщина, Подолье, Волынь, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина, Таврия (без Крыма). Окончательно вопрос о присоединении к Украине Курщины, Холмщины, Воронежчины и других смежных с Украиной территорий с преобладающим украинским населением должен решаться путем переговоров».

Итак, границы Украины были декларированы, но ясно не определены, а также не признаны, как и её новое правительство. Это были националисты, пытавшиеся бороться с большевиками и контролировать страну, обещая значительные социальные реформы. Выполнить эту задачу им не удалось. Зато Киев стал требовать от Петрограда передачи ему части золотого запаса, признания Румынского и Юго-Западного фронтов украинскими, отзыва большевистских частей, признания УНР участником мирных переговоров в Бресте. Петроград не отказывался от обсуждения этих вопросов, при условии отказа Киева от нападок на советы и поддержки контр-революционеров. Рада попыталась отдавать приказы Черноморскому и даже Балтийскому флотам и состредоточить всех матросов украинского происхождения на Черном море, чтобы выделить из состава Черноморского флота собственную эскадру. Эти попытки провалились. Моряки-черноморцы в массе своей отказались признавать эти приказы, и в середине декабря 1917 года Севастопольский совет и Центрофлот приняли резолюцию о том, что подчиняются только Совету Народных Комиссаров.

Михаил Грушевский на военном параде в Киеве зимой 1917 года

В Полтаве, Павлограде, по станциям железной дороги начались нападения гайдамаков на местные советы. В ответ активизировались отряды Красной армии. Рада продолжила свои действия против сторонников советской власти. Отношения стали быстро ухудшаться. 17 декабря советское правительство обратилось к украинскому народу, обвинив Раду в непризнании власти советов на местах и «в двусмысленной буржуазной политике», призывая отказаться от дезорганизации общего фронта, содействия контрреволюции и разоружения частей Красной армии. В случае неполучения ответа в течение 48 часов СНК считал Раду в состоянии войны против советской власти на Украине и в России. Началась подготовка наступления Красной армии с помощью местных повстанческих частей. 2 января 1918 года Совнарком заявил, что безусловно признает право всякой нации, в том числе и украинской, на независимое политическое существование, но при этом желательно было бы признание Радой контр-революционером ген. А. М. Каледина, пытавшегося создать самостоятельное управление на Дону. Кроме того, СНК заявлял, что считает, что только советы украинского беднейшего крестьянства, солдат и рабочих «могут создать на Украине власть, при которой столкновения между братскими народами будут невозможны». В качестве места для переговоров с представителями Рады предлагались Смоленск или Витебск.

Тем временем резко обострилось положение на Румынском фронте. Вскоре после Февральской революции образовался новый орган власти, распоряжавшийся от Бессарабии (совр. Молдавия и Украина) до Крыма — Румчерод (Исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа). Первоначально в нем распоряжались эсеры и меньшевики, но с осени 1917 года их начали вытеснять большевики и левые эсеры. Румчерод заседал в Одессе. Это был один из крупнейших городов России и самый крупный торговый порт на её Черноморском побережье. Перед Первой мировой войной в нем проживало 655 246 чел., из них 341 808 православных и 219 423 иудеев. Третьей религиозной общиной были католики — их было 57 732. Еще в городе жили лютеране (18 363 чел.), армяно-григориане (3613 чел.), старообрядцы (2 753) и др. Это был крупный культурный центр — в 1914 году в городе издавалась 81 газета (из них 28 ежедневных) и журнал (из них 31 ежемесячный). 1 ноября 1917 г. в Одессе власть перешла в Украинской губернской раде во главе с И. Луценко, на помощь к нему из Киева прибыл подполковник В. Р. Поплавко. Оба начали с заявлений о том, что в будущем Украина станет частью федеративной России. Последнее не удивительно — в Одессе было не более 20% малороссийского населения, да к тому же далеко не всё оно поддерживало Центральную Раду.

Одесса в 1917 году

10−23 декабря 1917 г. в Одессе прошел II съезд Румчерода, на котором большинство в нем получили большевики (8 деп.) и левые эсеры (5 деп.) против 3 правых эсеров, 1 меньшевика, 1 украиснкого эсера и 1 беспартийного. Начавшаяся большевизация местных советов привела к обострению противостояния не только с украинскими, но и с молдавскими буржуазными националистами. Распад русской армии совпал с ростом революционного движения в Бессарабии. В 1916 году здесь жило около 2,75 млн чел. В центре губернии — Кишиневе — в 1910 году проживало около 120 тыс. чел. Население здесь было традиционно смешанным — основными этническими группами были, в порядке убывания, молдаване (около 47%), украинцы, евреи, русские, болгары, немцы, гагаузы, поляки, цыгане, белорусы, армяне, греки. На севере — от Сорок до Кишинева — превалировало молдавское население, колебавшееся от 62 до 70%. На юге — в Бендерском, Измаильском, Аккерманском уездах — оно колебалось от 40 до 16,8%.

С марта по октябрь 1917 года здесь и на левом берегу Днестра прошло 548 крестьянских выступлений. 21 ноября (4 декабря) 1917 года был создан Сфатул цэрий (Совет страны). Молдаване были представлены 90 депутатами, греки, русские, украинцы — 30. 2 (15) декабря была провозглашена Молдавская демократическая федеративная республика. Её правительство поначалу состояло из 9 человек. Крестьянские советы и большевистские организации не признавали новую власть. Именно Сфатул цэрий и обратился к румынским властям за поддержкой. Это произошло на заседании 21 декабря, когда было принято решение обратиться с подобной просьбой к главе французской миссии и запросить у нее же займ в 100 млн франков. Уже на следующий день румыны начали действовать, вводя войска на территорию Бессарабии, уничтожая советы и их руководителей. Одновременно румынские власти начали окружать и отрезать от снабжения русские части на Румынском фронте и в его тылу. Солдатские комитеты разгонялись, их депутатов расстреливали.

28 декабря (10 января 1918 г.) Румчерод заявил протест против действий румын. 31 декабря 1917 г. (13 января 1918 г.) протест заявило уже и советское правительство. Оно требовало немедленно прекратить произвол и предупреждало, что отсутствие ответа в 24 часа будет расценено как разрыв и приведет к серьезным последствиям. Протесты были игнорированы, и уже в тот же день посланник Румынии в России граф Константин Диаманди и четыре сотрудника румынского посольства в Петрограде были арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость. Узнав об этом, главы дипломатических представительств в России немедленно собрались на совещание в посольстве США. Уже 1 (14) января представители дипломатического корпуса посетили председателя СНК В. И. Ленина. Их возглавлял дуйаен — американский посол — Дэвид Роуленд Френсис. 13 дипломатов представляли все еще союзные и 7 — нейтральные страны. Председателю СНК был вручен меморандум, содержащий протест послов против нарушения принципа неприкосновенности личности и жилища членов дипломатического корпуса.

Американский посол Дэвид Роуленд Френсис

Френсис категорически отказался обсуждать что-либо вплоть до освобождения Диаманди и остальных. За ним выступили французский посол и сербский посланник. Жозеф Нуланс грозил немедленным отъездом всех дипломатов, а Мирослав Спалайкович, по свидетельству Нуланса, потерял контроль над собой и назвал большевиков бандитами и позором славян. Возникла неловкая ситуация, которую тактично разрядил присутствовавший на встрече прдставитель НКИД и выпускник Сорбонны И. А. Залкинд. Обсуждение причин, побудивших СНК к таким действиям, всё же состоялось. Ленин заявил, что «для социалиста жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата» и обещал доложить правительству о протесте дипломатического корпуса. Диаманди был освобожден в тот же день. При этом комиссару Петропаловской крепости было приказано: «Арестованных румынского посланника и всех чинов румынского посольства освободить, заявив им, что они должны принять все меры для освобождения окруженных и арестованных русских войск на фронте». Этот демарш советского правительства был неудачным, остановить румын таким образом не удалось.

В декабре 1917 — феврале 1918 года румыны осуществили оккупацию Бессарабии. Спасенная русскими войсками от полного разгрома в 1916 году Румыния стала первым интервентом, обогнав даже Англию и Японию. В Бессарабию были направлены одна пехотная и две кавалерийские дивизии, которые были потом поддержаны еще одной пехотной дивизией. Избиения, грабежи, расстрелы, контрибуции — всё это широко практиковалось интервентами. Румынские войска встретили серьезное сопротивление населения, которое было сломлено жестокими репрессиями. Только за два первых месяца оккупации в Бессарабии погибло около 25 тыс. чел. Протесты, направленные представителям Антанты в Одессе, также успеха не имели. 11 января консулы дали ответ — это были общие слова, с явным сочувствием к верному союзнику — Румынскому королевству. 26 января 1918 года в ответ на эти действия Совнарком разорвал дипломатические отношения с Румынией, её государственный золотой запас, вывезенный в Россию в 1916 году, был объявлен «неприкосновенным для румынской олигархии». Оказать эффективную помощь Бессарабии можно было только путем установления прочной связи с районом Одессы. К тому же диалог с правительством Грушевского-Винниченко явно зашел в тупик.

В начале января 1918 г. сторонники Советской Украины, временной столицей которой стал Харьков, развернули удачное наступление на Киев. В ответ 11 января 1918 г. Рада издала свой Четвертый универсал — это было объявление независимости Украины. Разумеется, делалось это из интересов мира и гуманизма. И делалось весьма расчетливо, для получения поддержки от немцев и австрийцев. И помощь была получена. 12 января глава австрийской делегации в Бресте министр иностранных дел граф Оттокар Чернин заявил о признании Четверным союзом украинской делегации как полномочного представительства суверенной УНР. Причина была проста. С 1916 г. продольственное положение Австрии постоянно ухудшалось. Сбор зерновых здесь упал с 91 млн. квинталов (1 квинтал = 220 фунтов = 99,79 кг) в 1913 г. до 49 млн в 1916 и 28,1 млн в 1917 г. В Венгрии положение было получше: сбор зерновых здесь упал со 146 млн квинталов в 1913 г. до 52,8 млн в 1916 г. и поднялся до 98 млн квинталов в 1913 г. При этом венгры запрещали вывоз продовольствия в Австрию. Вена и другие крупные города голодали.

16 января 1918 года Чернин записал в своем дневнике: «Из Вены отчаянные просьбы о продовольствии. Меня просят немедленно обратиться в Берлин с просьбой о помощи, иначе катастрофа неминуема».

Австро-венгерский дипломат и министр иностранных дел граф Оттокар фон Чернин

Тяжелым было и положение с углем. Его добыча падала — с 57 млн. тонн в 1914 году до 50 млн. тонн в 1917 г. Крупные города Австро-Венгрии мерзли. но недостаток топлива сказывался не только на отоплении городов, но и на падении производства военной промышленности, а, следовательно, на благосостоянии рабочих, терявших рабочие места и заработок. Материальную помощь со стороны австрийцев и немцев Рада так и не получила. По данным советской разведки, в распоряжении националистов имелось до 100 тыс. чел., которые они начали стягивать к Киеву. Энергичного сопротивления, за небольшим исключением, эти войска не оказывали.

В Одессе уже с конца 1917 года происходили постоянные стычки сторонников и противников советской власти. Дело часто доходило до перестрелок между отрядами Красной гвардии и гайдамаками Рады. 10 января подполковник Поплавко попытался перехватить инициативу и разоружить просоветские части. Сделать это не удалось, но в ночь с 13 на 14 января в городе началось восстание. Гайдамаков поддержала часть жителей — всего за власть Киева выступило около 2 тыс. чел., против — до 3,5 тыс. при 2 орудиях. Из Севастополя на помощь ему был направлен десант на миноносцах. 17 января отряды гайдамаков, занимавшие город, капитулировали. 29 января была провозглашена Одесская Советская республика, председателем её СНК стал В. Г. Юдовский. Руководители республики сразу заявили, что подчиняются только Петрограду, а сама республика (в неё входили Херсонская и Бессарабская губернии) не входит в состав Украины, т.к. имеет в большинстве своем неукраинское население. 14 февраля на IV Областном съезде Советов рабочих депупатов была объявлена Донецко-Криворожская республика «в составе южно-русской Украинской республики как части Всероссийской федерации Советских республик».

Руководящие деятели КП(б)У. Слева направо: Александр Хмельницкий, Моисей Рухимович, Моисей Грановский, Владимир Юдовский, Климент Ворошилов, Владимир Мещеряков, Николай Подвойский, Анжелика Балабанова, Христиан Раковский, Николай Скрипник, Владимир Затонский

Еще до победы в Одессе Румчерод начал мобилизацию сил для борьбы с Румынией и запросил помощь из Петрограда. 7 (20) января румыны были разбиты под Кишиневым и отброшены от города. Тем не менее, они подтянули резервы и 13 (26) января взяли город. 20 января (2 февраля) румынская армия взяла Бендеры, местные жители подвергались систематическому террору. Одесская республика начала формировать армию из добровольцев — она была относительно немногочисленной. Тем не менее в Бессарабию отправили из Одессы 5−6 тыс. чел., и они сумели оказать помощь местным ополчениям и организовать фронт по Днестру, который попытались перейти румыны. 22 января (4 февраля) под Бендерами они были разбиты и отброшены от города, но, получив подкрепление, 25 января (7 февраля) взяли город и устроили в нем резню.

Местное население создавало повстанческие отряды и относилось к румынам враждебно. Собранные силой оружия представители земств категорически отказались присягать королю Фердинанду I и Румынии. Получив отпор, 8 февраля представители румынской армии пошли на подписание перемирия. Вскоре военные действия возобновились, но 19 февраля под Рыбницей румынам было нанесено чувствительное поражение. Противник бежал, оставив многочисленные трофеи, включая 18 орудий. После этого перейти за Днестр румынские интервенты так и не решились. Глава королевского правительства генерал Александр Авереску под влиянием новостей о поражениях согласился провести переговоры об эвакуации Бендер.

Генерал Авереску с группой офицеров (сс) Service photographique de l'armée roumaine

При посредничестве союзников был заключен «протокол ликвидации русско-румынского конфликта» между румынским правительством и Совнаркомом Одесской области. Он был подписан в Яссах 5 марта и в Одессе 9 марта 1918 г. Румыны должны были эвакуировать Бессарабию в течение двух месяцев, оставив только 10 тыс. чел. для охраны железных дорог и румынских складов. Охрана остальной территории переходила в руки местной «городской и сельской милиции», стороны обязались провести обмен пленными. Румыния не выполнила свои обязательства, и этому способствовали события на русско-германском фронте.

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