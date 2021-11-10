Москва, 10 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Wargaming анонсировала масштабный киберспортивный турнир Blitz CIS Cup powered by Tinkoff по мобильной игре World of Tanks Blitz. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Wotblitz.ru Скриншот игры «World of Tanks Blitz»

В рамках турнира лучшие команды из стран СНГ будут сражаться за призовой фонд в размере $50 тыс. Матчи пройдут 11 и 12 ноября 2021 года.

Особым гостем официальной трансляции турнира станет популярный блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Он порадует зрителей «небольшим сюрпризом».

Напомним, что Blitz — это мобильная вариация популярного танкового экшена World of Tanks. От оригинала она отличается более короткими матчами и динамичным игровым процессом.