Москва, , 14:28 — REGNUM В законопроекте о принципах организации публичной власти в регионах самым важным является выстраивание понятной всем модели единой системы публичной власти — на территории каждого региона. Это, в конечном итоге, повысит политическую грамотность населения, считает политолог Анна Фёдорова.

Госдума

По её словам, в новом законопроекте, в отличие от старого, написанного 20 лет назад и многократно изменённого, четко определен перечень должностей, которые занимаются по согласованию с федеральным центром. Появляется перечень должностей, которые в обязательном порядке должны быть в регионе.

В настоящее время в ряде уставов фигурируют дополнительные органы с неясными полномочиями, на которые сбрасывается ответственность и многое другое. Иногда оказывается, что правительство субъекта не регулирует отдельную отрасль, которая подчиняется какому-то комитету.

По её словам, простым людям станет лучше. Это даже важнее, чем унификация названий глав субъектов федерации.

Напомним, до сих пор уставы регионов остаются разнообразными и предполагают различные наименования — глава администрации, глава правительства, губернатор и даже президент. При этом никаких ограничений для фантазии законодателей нет. Можно назвать хоть царем, хоть ханом или королем.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года. В развитие новых положений Конституции совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных).

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