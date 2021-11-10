Стокгольм, 10 ноября 2021, 14:32 — REGNUM 10 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции приняло решение изменить временной интервал для ревакцинации от COVID-19 третьей дозы вакцины. Новая рекомендация заключается в том, что людям старше 65 лет следует записаться на получение третьего компонента по прошествии пяти месяцев после получения второго. Об этом написала газета Aftonbladet.
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Раньше интервал между прививками составлял шесть месяцев. В ведомстве подчеркнули, что основанием для решения является ожидаемое увеличение распространения коронавируса в Швеции в ближайшие месяцы.
В то же время правила шестимесячного ожидания по-прежнему распространяется на персонал домов престарелых, соцработников, а также лиц, оказывающих медицинскую помощь на дому.
В регионах уже пожаловались журналистам SVT, что рекомендацию ведомство должно было обнародовать заранее, поскольку уже с утра 10 ноября медики отправили домой пожилых людей, которые пришли в больницы ревакцинироваться, но очередь которых еще не подошла. Позднее днем оказалось, что получить третий компонент им все-таки можно.