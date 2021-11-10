Афины , 10 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и его коллега из Нидерландов Марк Рютте обсудили вопросы, касающиеся Ливии, на своей встрече в Афинах 9 ноября. Об этом рассказал Мицотакис на пресс-конференции 9 ноября.

European People's Party Кириакос Мицотакис

По словам Мицотакиса, абсолютно необходимо, чтобы установленные для выборов сроки были соблюдены, и чтобы выборы состоялись 24 декабря, как и было согласовано.

«Необходимо, чтобы соблюдалось прекращение огня, чтобы соблюдались резолюции Совета Безопасности, но прежде всего, чтобы все иностранные войска, все иностранные наемники были выведены из Ливии как можно скорее», — сказал Мицотакис, подчеркнув: нужно, чтобы граждане Ливии могли взять свою «судьбу в свои руки».

Он отметил, что возможность обсудить все эти вопросы представится на саммите по Ливии, который состоится в Париже 12 ноября.