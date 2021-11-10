Сеул, 10 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые за последние два года примет участие в телевизионном ток-шоу «Разговор с гражданами», которое будет транслироваться в прямом эфире на канале KBS TV. Об этом 10 ноября сообщает представительница администрации главы государства Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По её словам, южнокорейский лидер обсудит с гражданами страны вопросы преодоления пандемии коронавируса и повышения уровня жизни.

В студии будут присутствовать около 200 человек, прошедших полную вакцинацию. Ещё 100 человек, которые не были полностью вакцинированы, примут участие в ток-шоу по видеосвязи.

Известно, что шоу состоится 21 ноября в 19:10 по местному времени и продлится 100 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, Мун Чжэ Ин пообещал до конца своего президентского срока сделать всё возможное для возвращения к обычной повседневной жизни и восстановления экономики.

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