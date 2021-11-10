Осло, , 14:30 — REGNUM 9 ноября в Норвегии выявили 2 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на 730 человек больше, чем в среднем за предыдущие семь дней. Об этом 10 ноября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Норвегия

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Отмечается, что число выявленных носителей вируса 9 ноября является рекордным для Норвегии за весь период пандемии.

В свою очередь в интервью изданию директор Норвежского управления здравоохранения Бьёрн Гулдвог предупредил, что в скором времени в стране могут быть введены новые антикоронавирусные, например, выборочные проверки на COVID-19 на границе. Однако, пообещал Гулдвог, о введении общенационального локдауна в Норвегии пока речи не идет.

«Мы видим, как кривая зараженных сейчас стремительно стремится вверх. От этого пострадают больницы, что также затронет многих других пациентов», — заявил Гулдвог.