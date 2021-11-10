Минск, 10 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Министерство информации Белоруссии и белорусский МИД прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия в страну представителей средств массовой информации Польши, сообщает 10 ноября агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство и МИД Белоруссии «прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.