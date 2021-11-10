Москва, 10 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В администрации президента РФ нет информации о возможном задержании в Польше российского гражданина, которого обвинили в пособничестве в нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Расинский ИА Красная Весна Кремль

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля.

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Напомним, ранее Пограничная служба Польши сообщила о задержании гражданина России на территории страны. Его подозревают в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. По тем же обвиняемся были задержаны ещё два человека — граждане Швеции и Литвы. 9 ноября в было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что в Варшаве в качестве возможного сценария развития миграционного кризиса рассматривает вариант полного перекрытия границы с Белоруссией.