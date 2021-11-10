Майкоп, 10 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор в отношении 14-летнего школьника. Его признали виновным в совершении преступления, классифицируемого статьей УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Тахтамукайский районный суд приговорил «террориста» к штрафу в размере десять тысяч рублей.

«С учетом признания вины, а также несовершеннолетнего возраста приговорен к штрафу в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2021 года ученик одной из школ Тахтамукайского района разместил на своей странице в соцсети сообщение о планируемом им теракте. Он якобы собирался подорвать одну из школ. Как позже пояснил ученик, он сделал это из хулиганских побуждений. Однако информация попала в руки правоохранителей, и «террориста» задержали, возбудив уголовное дело.

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