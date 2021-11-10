Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Россия и Китай в настоящее время намеренно избегают идеологизации внешней политики, а вот американская администрация, наоборот, идеологическую нагрузку своей политики усиливает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 ноября, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговорах с ним якобы «давали понять: они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени».

» Сетовать на то, что американцы делают достоянием гласности заявления внешнеполитических партнёров, которые могли прозвучать только в разговорах с глазу на глаз, излишне: в Вашингтоне на этот счёт стеснения не испытывали и не испытывают. Речь, однако, явно идёт о намеренном искажении услышанного Байденом от Владимира Путина и Си Цзиньпина, и это требует особой осторожности при согласии на обсуждение с американскими представителями тех или иных тем в принципе.

Если говорить о сути вопроса об эффективности демократии, то да, в России всем сегодня понятно, что демократии как народовластия в нашей стране становится всё меньше, а вот как формы обеспечения власти крупного капитала — всё больше. Ну, так ведь и в США, как мы знаем, давно идёт тот же процесс; нашим «демократам» есть у кого поучиться! Тем не менее, желающих добровольно сменить пусть и ущербную демократию на «качественный» авторитаризм в России, насколько я понимаю, явное меньшинство, и Владимир Путин это понимает.

Уверен поэтому, что в разговорах с президентом США российский лидер «сомнений» в эффективности демократии не выражал. А вот то, что он, как и лидер Китая, высказался против навязывания всему миру американского видения «лучшего политического устройства», вполне вероятно.