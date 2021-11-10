Мадрид, , 14:14 — REGNUM Банк Испании не видит тревожных сигналов на рынке недвижимости или признаков переоценки жилья, но предупреждает, что цены начали расти и могут вырасти еще больше из-за увеличения стоимости рабочей силы и строительных материалов. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

По мнению надзорного органа, в отличие от того, что происходит в некоторых европейских странах, ситуация на рынке недвижимости в Испании не находится в тревожной стадии.

Отмечается, что, хотя в 2021 году и наблюдается значительный рост нового ипотечного кредитования, смягчения его условий не происходит.