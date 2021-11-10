Гурзуф, , 14:11 — REGNUM В Международном детском центре «Артек» проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для учеников 9−11 классов.

Артек Марина Каширская, ИА REGNUM

Каждый день для конкурсантов начинается с «Бодрого утра» — зарядки, которую для ребят проводят известные спортсмены и популяризаторы здорового образа жизни.

Участников уже поприветствовал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко: «От всей души приветствую в «Артеке» финалистов самого масштабного школьного конкурса «Большая перемена». Это 1,5 тысячи школьников из разных регионов страны! Эти дети заявили о себе, поддержали своих учителей, свои школы, свои регионы. Они — уже победители! У «Большой перемены» и «Артека» много общего: мы открыты для всех, мы умеем объединять, расширять горизонты. Уверен, за время, которое финалисты конкурса проведут в Стране Детства, они почувствуют, что такое «Артек», и станут настоящими артековцами. Ребята принимают участие в 13-й смене 2021 года «Россия начинается с меня!». Пусть их энергия, талант, целеустремленность превратят первые юношеские рекорды в высочайшие достижения нашей страны».

Финалистов также поздравили космонавты с борта МКС. Антон Шкаплеров подчеркнул, что ребята уже одержали свою главную победу — победу над собой, они сделали шаг навстречу своей мечте. Петр Дубров добавил, что подвиг Юрия Гагарина подтвердил, что для человека нет ничего невозможного.

Финалисты уже посетили мотивационные встречи и дискуссии с известными представителями науки, спорта, бизнеса, искусств и общественных организаций, которые поделились своим опытом и советами. Проектор умной среды, социолог, амбассадор и колумнист печатного издания «Nstyle» и электронного портала «Hot Beauty Spot» Елена Петрова-Кессарийская и продюсер и партнер инклюзивного кинотеатрального проекта «ВзаимоДействие» Олеся Овчинникова обсудили с подростками, как с помощью творчества можно влиять на мир вокруг.

Директор по связям с вузами VK, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (платформа «Сферум») Сергей Марданов и технический директор UMATEX ГК «Росатом» Юрий Свистунов рассказали про влияние социальных сетей и новых коммуникаций на современную школу, будущие цифровые технологии, поддержку новых технологических стартапов и научную фантастику.

Сергей Марданов дал несколько советов финалистам: «Я бы посоветовал вам три вещи. Во-первых, учиться программированию. Неважно, кто вы, гуманитарий или «технарь», в будущем программировать нужно будет каждому. Во-вторых, учить английский язык. Это один из навыков, который позволит вам читать много интересной литературы, которая издается во всем мире, в области науки и не только. В-третьих, научиться радоваться своим ошибкам, ведь каждое наше падение означает, что в следующий раз мы сможем пройти на один шаг дальше. В детстве ребенок, когда учится ходить, сотни раз падает, прежде чем сделать нормальный шаг, но затем он отлично входит в жизнь. Не бойтесь делать ошибки, учитесь на них, радуйтесь им, потому что наверняка благодаря всем этим ошибкам у нас сейчас есть все то, что есть».

Финалисты также пообщались с известными спортсменами — чемпионом мира по альпинизму, покорителем Эвереста Сергеем Кофановым и действующим чемпионом мира по кикбоксингу Николаем Кудиновым. Спортсмены поделились, с какими трудностями им пришлось столкнуться на своем пути и как им удалось достичь победы.

Автор «Эверест у каждого свой. Для меня Эверест — это высшая точка планеты Земля, для кого-то Эверест — это марафонская дистанция, для кого-то — сдача экзамена или получение профессии. Эвересты, на самом деле, в жизни меняются. Мы, альпинисты, говорим, когда мечта уже исполнена, вершина покорена, что пора отправляться к новой. Поднимаясь на Эверест, метафорически, можно посмотреть, что помимо него есть и другие горы. Когда я поднялся на вершину, первое, о чем я подумал: «Как же долго надо будет отсюда спускаться». Это чувство, когда ты стоишь на пьедестале или вершине горы, очень мимолетно, оно не может служить мотиватором, который поможет в жизни. На самом деле, мотивация кроется в тех маленьких победах и решениях, которые человек принимает каждый день. Именно на этом фундаменте можно достичь большой цели», — сказал Сергей Кофанов.

Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Артем Метелев, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, врач, автор социального проекта «Делай чудо», победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — главный врач родильного дома сети клиник «Скандинавия», участник проекта «Вдохновители» Владимир Остроменский и руководитель Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин провели для подростков мотивационную дискуссию «Волонтерство — норма жизни», в рамках которой обсудили волонтерскую деятельность как одну из основополагающих сфер гражданского общества. Эксперты поделились опытом развития добровольческих инициатив в молодежной среде и рассказали об изменениях, с которыми столкнулось общество во время пандемии.

Владимир Остроменский. — Я рад, что у молодежи сегодня есть возможность приобщаться к волонтерской деятельности. Волонтерский труд, помимо общественной пользы, позволяет молодому человеку узнать много нового о мире и людях, осознать ценности не на теоретическом, а на практическом уровне. Волонтерство и проявление доброты сегодня является единственной осознанной возможностью общаться. Со временем люди все больше и больше отдаляются друг от друга, а волонтёрская деятельность, как ничто иное, сближает». Автор «Я пришел к волонтерству через много лет работы — с самого юношества я нес в себе желание творить добро, ведь это является неотъемлемой частью моей работы. Непосредственно к теме волонтерской деятельности, к добровольчеству я подошел, когда создал проект «Делай чудо!», который мы реализуем вместе с большой командой конкурса «Лидеры России». В рамках проекта мы проводим обучающие занятия, уроки профориентирования, мастер-классы и индивидуальные занятия для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации. В проекте задействованы профессионалы — победители, финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России», которые, как и я, не видят возрастных преград для участия в добрых делах и совершенно искренне хотят помочь, — рассказал. — Я рад, что у молодежи сегодня есть возможность приобщаться к волонтерской деятельности. Волонтерский труд, помимо общественной пользы, позволяет молодому человеку узнать много нового о мире и людях, осознать ценности не на теоретическом, а на практическом уровне. Волонтерство и проявление доброты сегодня является единственной осознанной возможностью общаться. Со временем люди все больше и больше отдаляются друг от друга, а волонтёрская деятельность, как ничто иное, сближает».

Председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Павел Савчук обсудил с финалистами здоровый образ жизни и современную медицину. Об университете как точке притяжения идей подросткам рассказали ректор Курского государственного университета Александр Худин и проректор Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова. Кроме того, летчик-космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Иван Вагнер, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, основатель Команды «Звездный десант» Злата Чепурная, блогер Эсми и ведущая и продюсер утреннего шоу на DFM Юлия Паго провели с подростками мотивационные встречи.

Антон Сериков. Автор «Встреча с лучшими участниками конкурса «Большая перемена» сегодня прошла в очень живой обстановке, ребята интересовались тем, что их ждёт после школы, что такое студенческая жизнь, как правильно выбрать вуз, можно ли совмещать учебу и работу и как после вуза выбрать себе интересную карьерную траекторию. Ребятам было интересно, как можно развить надпрофессиональные навыки, компетенции проектной деятельности, командной работы, публичных выступлений и коммуникаций. Чувствуется, что на финал приехали мотивированные неравнодушные ребята, которые хотят развиваться и идти вперёд», — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»

Финалисты побывали на мастер-классах по педагогике, лидерству, бизнесу, интернет-маркетингу, пожарной безопасности, финансовой грамотности, вербальному программированию и волонтерству.

Первый день финала конкурса завершился торжественной Церемонией открытия, на которой выступили артисты и участники «Большой перемены», прошел объединяющий флешмоб и интерактивные игры.

Старшеклассники также поучаствовали в командообразующих играх, организованных Российским движением школьников. Партнеры «Большой перемены», среди которых ОАО «РЖД», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», Российское общество «Знание», Арт-кластер «Таврида», Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» и другие представили в рамках выставочной программы финала современные образовательные программы, продемонстрировали свои разработки и провели специальные интерактивные программы для школьников. Партнер «Большой перемены» — VK — открыли на площадке своего мультимедийного стенда регистрацию в «Школу клиперов». Каждый день на сценическом и образовательном пространстве арт-кластера «Таврида» в «Артеке» проходят мастер-классы, кастинги, иммерсивные игры, интерактивы с призами и яркие шоу молодых исполнителей.

Ксения Артемьева. Автор «В этом году сотрудничество «Тавриды» и «Большой перемены» вышло на новый уровень: впервые фестиваль «Таврида.АРТ» принимал участников конкурса вместе с родителями. Они погрузились в атмосферу вдохновения и творчества, которую мы создаем на фестивале, и стали самой активной и энергичной аудиторией «Тавриды.АРТ». Мы, в свою очередь, привезли в «Артек», на финал «Большой Перемены», традиционный для «Тавриды» микс образования, развлечений и новых возможностей. В следующем году мы задумали расширить аудиторию «Тавриды», есть идея поработать с подростками. Так что, возможно, со многими финалистами «Большой перемены» летом мы встретимся на «Тавриде», — рассказала заместитель руководителя арт-кластера «Таврида»

В пространстве «Университетского городка» ведущие российские вузы рассказалио перспективных направлениях подготовки и наиболее востребованных специальностях, а ученые провели мастер-классы, мотивационные встречи и дискуссии.

А уже 10 ноября стартовал первый кейсовый день для финалистов. Объединившись в команды «авторов перемен», они будут решать кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».