Киев, 10 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что его сотрудничество с бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым может состояться. Об этом градоначальник сообщил в интервью новостному сайту «Гордон», опубликованном 10 ноября.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

«Готов ли я к объединению с Разумковым? Если будет возможность такого союза и это будет идти в плюс, я не исключаю», — процитировали Кличко в издании.

Он добавил, что главным в этом вопросе считает, чтобы личные амбиции не оказались выше интересов страны.

Напомним, 7 октября Разумкова сняли с поста спикера Рады по инициативе правящей партии «Слуга народа». При этом депутатом в 2019 году он стал в качестве лидера этой партии. Став спикером, он формально вышел из фракции своих соратников. После того как Разумкова сняли с поста, он заявил, что «автоматически» должен вернуться во фракцию «Слуги».