Тюмень, , 14:10 — REGNUM В Тюменской области отмечается один из самых низких уровней долговой нагрузки на бюджет в России. Это следует из исследования РИА «Рейтинг», которое составлено по данным Минфина РФ.

Кредит 401(K) 2012

На 1 октября 2021 года отношение госдолга Тюменской области к доходам бюджета за 12 месяцев составляет 0,4%. Тюменскую область опережают лишь Сахалинская область и Севастополь, где государственный долг отсутствует.

Кроме того, Тюменская область оказалась среди лидеров по погашению госдолга за девять месяцев 2021 года. В регионе госдолг снизился на 70,6% за счёт погашения задолженности по государственным гарантиям. Тюменскую область по данному показателю опережает лишь Сахалинская область, которая погасила к октябрю 2021 года все кредиты, указано в исследовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Тюменской области намеревались в мае 2021 года взять кредит в 1,6 млрд рублей на покрытие бюджетного дефицита у «Сургутнефтегазбанка» (ХМАО).

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