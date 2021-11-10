Москва, 10 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Возможное решение властей Польши о закрытии белорусско-польской границы из-за миграционного кризиса является «попыткой удушения Белоруссии», заявил 10 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

«Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как дальнейшие попытки фактически удушения Белоруссии», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на польско-белорусской границе надвигается гуманитарная катастрофа, в то время как европейские страны в этой ситуации отступает от декларируемых ею идеалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава МВД ФРГХорст Зеехоферзаявил, что Польша и Германия не могут в одиночку справиться с ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией, поэтому все государства ЕС должны помочь разрешить миграционный кризис. Министр внутренних дел ФРГ считает, Варшава до сих пор правильно реагировала на наплыв мигрантов.